Нагадує часткову блокаду: в Офісі президента спростували закриття повітряного простору України

Повітряний простір України залишається відкритим.

Україна не бачить сенсу закривати свій повітряний простір.

Про це у коментарі Reuters сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

В Офісі президента наголосили, що такі дії нагадують часткову блокаду.

"Найважливішим моментом є те, що Україна сама не бачить сенсу закривати небо. Це – нонсенс. І, на мою думку, це дещо нагадує часткову блокаду", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, Україна не збирається закривати повітряний простір, про що повідомлялось раніше у низці ЗМІ.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України через те, що за даними США, Росія у вівторок, 15 лютого, планує вторгнення до України.