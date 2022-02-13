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Нагадує часткову блокаду: в Офісі президента спростували закриття повітряного простору України

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Нагадує часткову блокаду: в Офісі президента спростували закриття повітряного простору України

ТСН

Повітряний простір України залишається відкритим.

Україна не бачить сенсу закривати свій повітряний простір. 

Про це у коментарі Reuters сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

В Офісі президента наголосили, що такі дії нагадують часткову блокаду. 

"Найважливішим моментом є те, що Україна сама не бачить сенсу закривати небо. Це – нонсенс. І, на мою думку, це дещо нагадує часткову блокаду", - сказав Подоляк. 

Нагадаємо, Україна не збирається закривати повітряний простір, про що повідомлялось раніше у низці ЗМІ.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України через те, що за даними США, Росія у вівторок, 15 лютого, планує вторгнення до України. 

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