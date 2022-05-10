Нагальна потреба: Байден закликав Конгрес негайно схвалити виділення Україні $33 млрд

Глава Білого дому пояснив, що Штати не можуть допустити припинення постачання допомоги Україні.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав американський Конгрес якнайшвидше схвалити виділення Україні 33 мільярдів доларів допомоги.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

"Десять днів тому я надіслав до Конгресу термінову пропозицію надати Україні необхідну військову, економічну та гуманітарну допомогу. План був значним за розміром, тому що потреба суттєва: ми повинні стояти на боці України, коли вона захищається від російської агресії", — зазначив Байден.

Він наголосив, що потреба є нагальною. Президент США пояснив, що майже вичерпав кошти, надані двопартійною більшістю в Конгресі для підтримки українських бійців.

"Ця допомога була надзвичайно важливою для успіху України на полі бою. Ми не можемо допустити, щоб наші відправки допомоги припинилися, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Ми маємо приблизно десять днів від досягнення цього критичного терміну", — сказав глава Білого дому.

Байден сподівається, що його пропозиція про допомогу Україні знайшла сильну підтримку, і Конгрес ухвалить її якнайшвидше.

"Однак дозвольте мені бути ясним: наскільки важливо допомогти Україні боротися з російською агресією, так само важливо допомогти американцям у боротьбі з COVID. Без своєчасного фінансування боротьби з COVID, багато американців можуть померти. Восени, якщо нас вразять нові варіанти, буде надто пізно отримати інструменти, необхідні для захисту – критичні засоби лікування, які будуть доступні в Європі, але не в Сполучених Штатах", — сказав презиент США і закликав Конгрес після ухвалення "українського законопроєкту" негайно розглянути законопроект про фінансування боротьби з COVID.

Раніше Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

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