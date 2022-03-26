Нагірний Карабах запровадив воєнний стан: Росія вже відреагувала

РФ звинуватила Азербайджан у порушенні домовленостей.

У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці запровадили воєнний стан на тлі нової напруги між Азербайджаном та Вірменією.

Про це пише "Интерфакс".

Президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян підписав указ про тимчасове обмеження прав і свобд в умовах оголошеного воєнного стану. Так, обмежені право на свободу зібрань, страйків, а також заборонена робота низки організацій.

Водночас Міноборони РФ звинуватило Азербайджан у порушенні домоволеностей щодо Нагірного Карабаху. Азербайджанські військові нібито зайшли в зону відповідальності російських миротворців і обстріляли підрозділи армії невизнаної республіки.

"Наразі командуванням російського миротворчого контингенту вживаються заходи для врегулювання ситуації та повернення військ у початкове становище. Азербайджанській стороні скерований заклик щодо відведення військ", – додали в російському Міноборони.

У свою чергу азербайджанські військові заявили, що бійці невизнаної республіки намагалися скоїти диверсію проти армії Азербайджану. Інцидент із обстрілом підрозділів ворога там спростували.

Нагадаємо, 25 березня у Вірменії заявили, що Азербайджан продовжує наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району і ситуація в невизнаній республіці залишається напруженою.