Наглядова рада АОЗ продовжила контракт із директором та ініціювала міжнародний аудит діяльності

На офіційній сторінці Агенції оборонних закупівель повідомили про важливі рішення, прийняті Наглядовою радою. Зокрема, було одноголосно продовжено контракт із чинним директором АОЗ Мариною Безруковою терміном на один рік.

Також Наглядова рада одностайно підтримала ініціативу проведення комплексного аудиту діяльності Агенції із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

У заяві зазначається, що аудит охоплюватиме:

оцінку фінансової звітності;

аналіз управлінських та операційних процесів;

перевірку відповідності діяльності міжнародним стандартам, включаючи стандарти НАТО;

оцінку дотримання принципів прозорості та підзвітності.

Агенція оборонних закупівель зобов’язалася надати всю необхідну документацію та максимально сприяти проведенню аудиту, підкреслюючи важливість прозорості та довіри у своїй діяльності.

«Вдячні Наглядовій раді за суб’єктність, одностайність, довіру та підтримку в реформуванні оборонних закупівель», – йдеться в заяві.

Проведення міжнародного аудиту під егідою НАТО стане важливим кроком для підвищення ефективності та прозорості роботи Агенції, яка відіграє ключову роль у забезпеченні обороноздатності країни.