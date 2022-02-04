"Нагнітання міжнародного мілітаристського жаху": МЗС РФ назвало "приреченим" союз України, Британії та Польщі

За словами Захарової, "розкол Європи якимось потрійним союзом" навіює історичні асоціації.

Історичний досвід показує, що союз України, Великобританії та Польщі приречений.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу у п'ятницю, 4 лютого, пише "Кореспондент".

"Будь-які альянси проти когось - вони приречені не тому, що нам так хочеться, бо є логіка, тому що є історичний досвід протистояти справді у міжнародно-правовому форматі реальній агресії, об'єднуватися для того, щоб не допустити чи протидіяти новим викликам та загрозам - це нормально, а створювати деякі блоки, союзи, такі зграйки збивати та збиватися в ці зграйки для того, щоб дружити проти когось, не маючи для цього підстав - ну, це щонайменше безглуздо, я вже не кажу про те, що це все суперечить, знову ж таки, взятим на себе міжнародно-правовим зобов'язанням", - сказала Захарова.

За її словами, "нагнітання міжнародного мілітаристського жаху" і "розкол Європи якимось потрійним союзом" навіює історичні асоціації, які не йдуть на користь країнам, які вирішили створити альянс.

"Ці експерименти не повинні повторюватися, і як би вони не фантазували на цю тему, істинність їхніх цілей очевидна - провокація", - наголосила дипломатка.

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