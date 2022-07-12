"Нагодують нашого ворога вогнем": Зеленський подякував Польщі за "Краби"

Президент Зеленський висловив подяку Польщі та її оборонному відомству за підтримку України в боротьбі з Росією.

Міністром національної оборони Польщі Маріуш Блащак привіз до України самохідні артустановки "Краб".

Про це глава держави сказав у відезверненні 12 липня.

"Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком – віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. А він привіз нам "Краби" – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", - розповів Зеленський.

Він додав, що також обговорив з Блащаком подальша оборонну співпрацю держав.

"Звичайно, ключовою темою наших переговорів була подальша оборонна співпраця. Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому", - сказав він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс не виключає, що війна, яку розв'язала Росія, може вийти за межі України.

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