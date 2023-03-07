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Нагорода за інформацію про розстріляного героя та перевірка навичок українських пілотів у США: головні новини ночі 7 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5150
Час на прочитання
1 хв
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Нагорода за інформацію про розстріляного героя та перевірка навичок українських пілотів у США: головні новини ночі 7 березня 2023 року

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 7 березня 2023 року:

  • Хештег #Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter Читати далі –>
  • "Вираз незламності народу": "Слуга народу" прохатиме Зеленського про присвоєння розстріляному воїну Героя України Читати далі –>
  • Масі Найєм запропонував фінансову винагороду за ім'я розстріляного воїна, щоб вшанувати його пам'ять Читати далі –>
  • У США перевіряють навички українських пілотів для ймовірного навчання на F-16 - CNN Читати далі –>
  • Парамедик "Тайра" отримає премію Держдепу США для жінок Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5150
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