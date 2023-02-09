Нагородження Зеленського орденом Почесного легіону та заяви про підтримку України від європейських лідерів: головні новини ночі 9 лютого

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Головні новини ночі 9 лютого:
- Україна може розраховувати на нас у побудові миру - Макрон про участь Франції. Читати далі –>
- Росія не повинна виграти цю війну - Шольц під час пресконференції з Зеленським. Читати далі –>
- "Нині в нас усіх небагато часу": Зеленський наполягає, що Франція та Німеччина використали потенціал game changers. Читати далі –>
- "За твою мужність і відданість": Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону. Читати далі –>
- "Ми повернемо Європі впевнений мир": Зеленський закликав надати Україні далекобійну зброю, літаки, танки заради перемоги Читати далі –>
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