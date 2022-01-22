Наговорив на міжнародний скандал: командувач ВМС Німеччини перепросив за висловлювання про Крим

Шенбах заявив, що Крим є "втраченим для України" і окупація півострова є перешкодою членства України в НАТО.

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах перепросив за свої висловлювання. Раніше він, зокрема, заявив, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України.

"Мої заяви про політику безпеки в ток-шоу в аналітичному центрі в Індії містили мою особисту думку на той момент. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини. Необережно, неправильно оцінивши ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка", - написав очільник ВМС у Twitter, проте не уточнив, за які саме свої слова перепросив.

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Нагадаємо, на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара Шенбах заявив, що Крим є "втраченим для України" і окупація півострова є перешкодою членства України в НАТО.

"Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", – заявив Шенбах.

Він також додав, що Грузія нібито готова до членства в НАТО, однак цей крок є "нелогічним".

МЗС України в своїй заяві вимагало пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви глави ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим, який ніколи не повернеться".

А потім через скандальні заяви Шенбаха МЗС України викликало на розмову пані посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

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