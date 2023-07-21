"Накат на опозицію": правозахисниця назвала реальну причину затримання Гіркіна в РФ

Романова зазначила, що права опозиція Росії стала дуже помітною і збирається взяти владу не через вибори.

Затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) свідчать про боротьбу російської влади з правою опозицією, яка набирає популярності і має намір взяти владу іншим способом, аніж перемога на виборах.

Таку думку у ефірі "BILD на русском" висловила російська правозахисниця, засновниця проєкту "Русь сидящая" Ольга Романова.

Романова зазначила, що Гіркін, як і раніше, дуже популярний у Росії та у фейковій "ДНР". У "республіці" багато хто вважає терористам просто найкращим керівником.

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"Я нагадаю, що ще нещодавно патріоти його розглядали як альтернативу Путіну" , – додала вона.

Правозахисниця також звернула увагу на те, що три дні тому справу про "дискредитацію російської армії" порушили проти полковника ГРУ у відставці Володимира Квачкова.

"Тобто пішов накат на патріотичну частину. Напевно, це було очікувано. Ми довго казали, що опозиції у країні немає. А вона тим часом була створена. Опозиція дуже сильна", – сказала Романова.

Вона додала, що це "націонал-радикальна" опозиція. Як приклад вона навела власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ідеолога рашизму Олександра Дугіна та пропагандиста-письменника, посіпаку терористів "ДНР" Захара Прилепіна.

"Вони, звісно, розігралися та стали дуже помітними. І стало зрозуміло, що, наприклад, Пригожин, чи Стрєлков, чи хтось із них ще набирає популярності. При цьому не розглядає себе як електоральний кандидат. А праві не мають наміру вигравати вибори. Праві збираються взяти владу в інший спосіб", – переконана застновниця "Русь сидящая".

Вона додала, що це стало надто очевидним, і схожі арешти відбуватимуться надалі.

Затримання Гіркіна – що відомо

Гіркіна (Стрєлкова) було затримано вдень 21 липня у його помешканні за звинуваченням у екстремізмі. У нього вдома також провели обшуки. Пов’язані з силовиками російські Телеграм-канали інформують, що терориста зараз допитують, а пізніше цього ж дня московський суд має обрати Гіркіну запобіжний захід.

В ГУР Міноборони України заявили, що затримання Гіркіна свідчить, що між вежами Кремля почалося активне протистояння. У відомстві також запевнили, що далі буде.

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