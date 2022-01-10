Наказ стріляти на ураження в Казахстані має бути скасований - Блінкен

Наказ стріляти на ураження в Казахстані має бути скасований - Блінкен

Наказ стріляти на ураження є неправильним.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон домагається від влади Казахстану роз'яснень про те, чому їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль відіграє Росія, для придушення заворушень внутрішнього характеру.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв'ю недільній програмі "Цього тижня" на каналі АВС.

Також Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

Токаєв заявив, що, мовляв, Казахстан "має справу з іноземними бандитами", а протестувальників він традиційно назвав - "вбивцями та злочинцями". З його слів, начебто на Алмати "напало 20 тисяч бандитів".

"Мною наказано відкривати вогонь на ураження без попередження. За кордоном висловлюються заклики до переговорів. Яка дурість! Які переговори можуть бути із вбивцями та злочинцями! Ми маємо справу з бандитами, тож їх треба знищувати і це буде зроблено найближчим часом", - сказав він, наголосивши, - "Хто не здасться, того буде знищено".

За його словами, "всі ці особи будуть притягнуті до найсуворішої кримінальної відповідальності".

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"Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований", – заявив Блінкен.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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