"Накопичилося багато питань: у "Слузі народу" ініціюють позачергове засідання Ради

Арахамія переконує, що закон є одним для всіх.
Фракція "Слуга народу" скликає термінове засідання Верховної Ради через низку кримінальних проваджень проти чинних нардепів.
Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук з посиланням на лідера фракції "СН" Давида Арахамію.
"Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки. Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради", - сказав Арахамія.
Нардеп зауважив, що партія "завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою".
"Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику. За нашої ініціативи з народних депутатів була знята депутатська недоторканність, ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег, котрі обґрунтовано підозрювались у вчиненні правопорушень або допускали неетичну поведінку", - нагадав Арахамія.
На засіданні планують заслухати очільника МВС Дениса Монастирського, генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову ДБР Олексія Сухачова щодо розслідування справ проти нардепів.
"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх", - наголосив Арахамія.
Нагадаємо, народного депутата Олександра Трухіна 2 лютого виключили з партії "Слуга Народу".
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