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Налаштований на поглиблення співпраці з Африкою: Зеленський провів телефонну розмову з президентом Конго

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Налаштований на поглиблення співпраці з Африкою: Зеленський провів телефонну розмову з президентом Конго

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Це були перші в історії Конго-Україна перемовини.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Конго Феліксом Чісекеді.

Про це він 9 серпня повідомив у Twitter.

"Провів розмову з президентом Республіки Конго. Під час перших в історії Конго-Україна перемовин наголосив на необхідності подолати продовольчу кризу, спричинену агресією РФ щодо України. Відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН. Налаштований на поглиблення співпраці з Африкою", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 2 серпня ОП повідомив, що Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, поінформував його про ситуацію на полі бою та необхідність якнайшвидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО для успішного відбиття російських атак і переходу до подальшого контрнаступу. 

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Дата публікації
Перегляди
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