- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 1 хв
"Налаштований оптимістично": Трамп готується обговорити з Рубіо оновлений мирний план щодо України
Трамп сьогодні зустрінеться зі своїм держсекретарем Марко Рубіо, щоб обговорити поправки до американської “мирної пропозиції” щодо України.
Президент США Дональд Трамп сьогодні проведе зустріч зі своїм держсекретарем Марко Рубіо, щоб обговорити оновлення “мирної пропозиції” США щодо України.
Про це повідомляє Sky News.
Минулими вихідними Рубіо очолював переговори в Женеві, спрямовані на внесення можливих поправок до документа.
За словами держсекретаря США, перемовини виявилися “дуже корисними” та стали “найпродуктивнішим днем за дуже довгий час”.
“Я налаштований дуже оптимістично і вважаю, що нам вдасться щось зробити”, — зазначив Рубіо.
Раніше ми писали, що передбачає оновлений “мирний план” США щодо припинення війни в Україні.