Наліпки "Росія — не мій ворог": у РНБО пояснили, як Москва маскується під "миротворця" у Європі

Пропагандистські наліпки / © Соцмережа X

Реклама

Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія — не мій ворог». Наліпки з цим гаслом з’явились у Румунії, Франції та Італії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.

«Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію „Росія — не мій ворог“, яка дісталася до Румунії. У містах з’являються наліпки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії „мирного партнерства“. За допомогою цих інструментів впливу Росія намагається зобразити себе як миротворця, нівелювати власні злочини та посіяти розбрат у європейських суспільствах», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Подібні акції вже фіксувалися у Франції та Італії, зокрема через проросійські організації.

У ЦПД зазначили, що мета кампанії — підірвати віру громадян у верховенство права та демократичні інституції своїх країн, посіяти сумніви щодо правильності євроатлантичного вибору і дискредитувати підтримку України.

Російські пропагандистські наліпки / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Раніше ТСН.ua повідомляв про те, що Росія розпочала в Європі пропагандистську кампанію, під час якої послання «Росія — не мій ворог» транслюється за допомогою наліпок, розміщених у публічних місцях.