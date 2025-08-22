- Дата публікації
Наліпки "Росія — не мій ворог": у РНБО пояснили, як Москва маскується під "миротворця" у Європі
Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія — не мій ворог». Наліпки з цим гаслом з’явились у Румунії, Франції та Італії.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.
«Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію „Росія — не мій ворог“, яка дісталася до Румунії. У містах з’являються наліпки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії „мирного партнерства“. За допомогою цих інструментів впливу Росія намагається зобразити себе як миротворця, нівелювати власні злочини та посіяти розбрат у європейських суспільствах», — йдеться в повідомленні.
Подібні акції вже фіксувалися у Франції та Італії, зокрема через проросійські організації.
У ЦПД зазначили, що мета кампанії — підірвати віру громадян у верховенство права та демократичні інституції своїх країн, посіяти сумніви щодо правильності євроатлантичного вибору і дискредитувати підтримку України.
Раніше ТСН.ua повідомляв про те, що Росія розпочала в Європі пропагандистську кампанію, під час якої послання «Росія — не мій ворог» транслюється за допомогою наліпок, розміщених у публічних місцях.