Наліт російських дронів на Польщу: Навроцький зробив нову заяву

Порушення повітряного простору дронами РФ було навмисним і спланованим, заявив президент Навроцький.

Кароль Навроцький.

Кароль Навроцький. / © Getty Images

Порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками не було помилкою. Країна-агресорка РФ своїми діями перетинає червоні лінії.

Про це заявив польський президент Кароль Навроцький в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, пише RMF24.pl.

“Це була спланована дія Російської Федерації. Усі матеріали, які ми маємо, свідчать про те, що це була спланована дія. Цей захід було здійснено, з одного боку, для перевірки оборонної системи Польщі, а з іншого боку - для перевірки наших можливостей у межах НАТО”,- наголосив він.

За словами Навроцького, Росія перетинає червоні лінії. Польський президент пояснив, це включає кордони в повітряному просторі країн-членів НАТО – Польщі, а також Естонії та Румунії.

“Це має підкреслити наше глибоке переконання, що ми повинні стояти пліч-о-пліч проти Російської Федерації, і ми це робимо”, - додав він.

Навроцький зауважив, його країна не хоче, “щоб наші кордони порушувалися”. Він наголосив, якщо “російські дрони становитимуть загрозу для поляків, то збройні сили і я, як головнокомандувач збройних сил, будемо боротися з такими дронами”.

Нагадаємо, вночі проти 10 вересня під час масованого обстрілу України російські БпЛА атакували Польщу. Їх вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ збили польські та союзні війська НАТО. У Кремлі вирішили нічого не коментувати та порадили звернутися до міністерства оборони РФ. Своєю чергою, там заявили, мовляв, на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися.

