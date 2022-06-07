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Наляканий, що Путін усуне від влади: військовий експерт розповів, чому Лукашенко може напасти на Україну

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Наляканий, що Путін усуне від влади: військовий експерт розповів, чому Лукашенко може напасти на Україну

Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може дати наказ своїм військовим вторгнутися до України лише через власний страх втратити "трон".

Білоруський "лідер" наляканий, що російський президент-диктатор Володимир Путін може усунути його від влади. Наразі узурпатор тримається за КДБ Білорусі. Нині ця структура відносно вільна від російського впливу.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у ефірі національного телемарафону.

За його словами, Лукашенка лякає лише усунення від влади, яку він має в країні вже майже 28 років. 

"Це майже єдиний аргумент, який є на сьогоднішній день у Путіна, крім фізичної ліквідації. Тому Лукашенко шукає консенсус із суспільством, народним ополченням, мовляв, "якщо ви мене захистите, я гарантую, що ми не вступимо у війну з Україною", - наголосив експерт.

Жданов каже, що зараз всередині КДБ Білорусі навіть почалися чищення від проросійських офіцерів середньої та нижньої ланки. Їх звільняють під гаслом "дорогу молоді".

"Насправді в оточенні Лукашенка мало лояльних до Росії силовиків. Його КДБ більш незалежне, тому він за нього і тримається", - пояснив військовий експерт.

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Як повідомлялося, у Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. У Міноборони Білорусі заявили, що мета таких тренувань полягає у переведенні з мирного на воєнний час".

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