Наляканий, що Путін усуне від влади: військовий експерт розповів, чому Лукашенко може напасти на Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може дати наказ своїм військовим вторгнутися до України лише через власний страх втратити "трон".
Білоруський "лідер" наляканий, що російський президент-диктатор Володимир Путін може усунути його від влади. Наразі узурпатор тримається за КДБ Білорусі. Нині ця структура відносно вільна від російського впливу.
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у ефірі національного телемарафону.
За його словами, Лукашенка лякає лише усунення від влади, яку він має в країні вже майже 28 років.
"Це майже єдиний аргумент, який є на сьогоднішній день у Путіна, крім фізичної ліквідації. Тому Лукашенко шукає консенсус із суспільством, народним ополченням, мовляв, "якщо ви мене захистите, я гарантую, що ми не вступимо у війну з Україною", - наголосив експерт.
Жданов каже, що зараз всередині КДБ Білорусі навіть почалися чищення від проросійських офіцерів середньої та нижньої ланки. Їх звільняють під гаслом "дорогу молоді".
"Насправді в оточенні Лукашенка мало лояльних до Росії силовиків. Його КДБ більш незалежне, тому він за нього і тримається", - пояснив військовий експерт.
Як повідомлялося, у Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. У Міноборони Білорусі заявили, що мета таких тренувань полягає у переведенні з мирного на воєнний час".