"Нам це потрібно терміново": Москва чекає на відповідь Вашингтона щодо гарантій безпеки

Рябков спрогнозував реакцію США на російські "стратегічні пропозиції".

Росія очікує від США термінової відповіді щодо гарантій безпеки.

Про це 20 грудня заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, пише російський "Інтерфакс".

"Я думаю, що вони намагатимуться перевести це все в такий млявий процес, а нам це потрібно терміново, тому що ситуація дуже важка, має тенденцію до подальшого ускладнення. Тому ми не можемо зволікати, ми готові одразу розпочати ці переговори", – наголосив Рябков.

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Дипломат також спрогнозував реакцію США на російські "стратегічні пропозиції".

"Я думаю, чесно кажучи, що відмови не буде, а буде спроба обставити свою згоду різного роду побажаннями, умовами, різними додатковими ідеями, просто щоб перекинути м'яч на наш бік, – це було б з тих позицій, які займають американці, природним ходом", – зазначив Рябков.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори представників Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Кремль вимагає виключити можливість вступу України до НАТО. За результатами переговорів, які тривали майже вісім годин, спільної позиції сторони так і не дійшли. У РФ продовжуть вимагати, щоб НАТО дало юридичні письмові гарантії щодо нерозришення на Схід. У США заявляють, що не будуть втручатися в рішення третіх країн із ким дружити і з ким іти на партнерство.

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