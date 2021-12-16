"Нам не сказали": Кулеба розповів, яке запитання України у Брюсселі залишилося без відповіді

"Нам не сказали": Кулеба розповів, яке запитання України у Брюсселі залишилося без відповіді

У НАТО категорично заперечують втручання РФ у переговори щодо вступу України до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселі обговорив питання термінів приєднання України до Альянсу. Утім, конкретної відповіді щодо термінів українська сторона не отримала.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Там все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. Хоча ми запитували", - зазначив Кулеба.

За його словами, у НАТО було абсолютно чітко підтверджено, що дискусія "коли Україна стане членом НАТО" - це виключно питання Києва та Альянсу. І це, як наголосив Кулеба, вкотре показує принципову позицію генсека НАТО щодо цього.

"Абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли, як Україна стане членом НАТО - це виключно дискусія, яка має відбуватися і відбуватиметься виключно між Україною та НАТО. Це відповідь на всі російські закиди і абсурдні вимоги, які вони зараз висувають. Вкотре ми переконалися, що генеральний секретар НАТО займає дуже принципову позицію з цього питання", - додав Кулеба.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення щодо вступу України до НАТО буде носити політичний характер, оскільки деякі країни продовжують дотримуватися тактики непровокування Росії у цьому питанні.

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