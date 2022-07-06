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"Нам не соромно": Лавров влаштував істерику, бо у Франції опублікували таємну розмову Путіна та Макрона

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"Нам не соромно": Лавров влаштував істерику, бо у Франції опублікували таємну розмову Путіна та Макрона

Фото: Associated Press

Голова російського МЗС Сергій Лавров влаштував істерику через те, що Франція опублікувала таємну розмову Путіна та Макрона.

Йдеться про розмову між президентом Франції та російським диктатором, яка відбулась 20 лютого 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Лавров, коментуючи розмову Путіна та Макрона, заявив, що її публікація це нібито "порушення дипломатичної етики". Також він заявив, що Росії не соромно за те, як говорить Путін з іншими лідерами. 

"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати та пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров. 

Нагадаємо, за кілька днів до вторгнення Росії до України президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час переговорів російський президент звинуватив Володимира Зеленського в невиконанні Мінських угод, а Макрона - у спробі їх переглянути.

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