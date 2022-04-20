"Нам нічого не передавали": Зеленський заявив, що Україна не отримала від Росії документів щодо переговорів

"Нам нічого не передавали": Зеленський заявив, що Україна не отримала від Росії документів щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не передавала державі жодного проєкту документа в межах переговорів щодо завершення війни, попри заяви Кремля про надходження до Києва конкретних пропозицій.

Президент України переконаний, що подібних документів взагалі не існує. "Впевнений, що нам нічого не передавали", – сказав він у відповідь на запитання журналістів.

Таку заяву Зеленський зробив на спільній з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в Києві 20 квітня.

Український президент також відповів на популярну тезу Москви про те, що "м'яч на боці Києва".

"Раніше я непогано грав у футбол. Там які правила? Потрібно дві команди та м'яч. Тут мені здається, що Пєсков сам із собою грає у футбол. Ми обов'язково покажемо, як б'ємо по воротах, тільки-но нам дадуть м'яч", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель поспілкувалися з представниками ЗМІ

Нагадаємо, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ начебто передала Україні свій варіант мирних домовленостей з "чіткими формулюваннями".

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