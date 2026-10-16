“Нам потрібен Черчилль”: республіканці повстали проти політики Трампа щодо України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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У США посилюється критика політики президента Дональда Трампа щодо Росії та України. Республіканці й колишні посадовці з національної безпеки вважають, що послаблення санкцій проти російського дизеля, напруження у відносинах із Володимиром Зеленським та проблеми з військовими можливостями України можуть дати Кремлю змогу продовжувати агресію. Вони закликають Білий дім змусити Володимира Путіна погодитися на мирну угоду, посилюючи тиск саме на Москву.

Про це пише New York Post.

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Республіканці вимагають від Трампа жорсткішої позиції щодо Путіна

Конгресмен-республіканець від Небраски Дон Бейкон різко розкритикував підхід Трампа до російського президента. Він порівняв нинішню політику американського лідера з умиротворенням агресора, яке проводив колишній британський прем’єр-міністр Невілл Чемберлен щодо Адольфа Гітлера.

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«Наш президент став Невіллом Чемберленом», — написав Бейкон у соцмережі X. Він додав, що США потрібен Черчилль — на честь Вінстона Черчилля, який очолював Велику Британію під час Другої світової війни.

Колишній державний секретар США та директор ЦРУ Майк Помпео також закликав адміністрацію Трампа забезпечити Україні всі необхідні засоби, щоб посилити тиск на Росію.

«Нам потрібен мир, але він має бути на таких умовах, які демонструють: така держава, як Росія Володимира Путіна, не може просто прокотитися по європейській країні», — заявив він в ефірі Fox Business.

За словами Помпео, Україна повинна мати можливість продовжувати далекобійні удари по Росії. Він також наголосив на необхідності з’ясувати причини проблем із роботою військової версії супутникового зв’язку Starlink.

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У Конгресі закликають посилити санкційний тиск

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що послаблення санкцій щодо російської нафти може лише посилити насильство й руйнування в Україні. Разом із законодавцями від обох партій він звернувся до Трампа з закликом повністю виконати санкційне законодавство, яке має змусити Москву до переговорів.

«Путін неодноразово демонстрував, що реагує на тиск, а не на добру волю», — зазначив Маккол. За його словами, Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру навіть після того, як Трамп оголосив про так зване енергетичне перемир’я.

Додаткове занепокоєння у Вашингтоні викликали перебої з роботою Starshield — військової версії супутникового зв’язку, яку українські військові використовують для бойових операцій, управління дронами та логістики.

Ілон Маск заявив, що обмеження швидкості чи використання системи визначають військові США, а остаточне рішення ухвалює президент. Водночас представники адміністрації Трампа заперечили, що президент особисто наказував обмежити роботу сервісу, а сам американський лідер заявив, що не припиняв регулярного обміну розвідданими з Україною.

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Четверо сенаторів-республіканців — Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс і Джон Корнін — підтримали звернення до генерального інспектора Пентагону з вимогою перевірити причини уповільнення військового супутникового зв’язку.

Тим часом тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сієнiк повідомив, що швидкість Starshield уже покращилася. Українська сторона сподівається на відновлення роботи системи до попереднього рівня.

Як у США зростає невдоволення політикою Трампа щодо Росії

Домовленість Дональда Трампа з Москвою про повернення російського дизельного пального на світовий ринок викликала обурення серед частини республіканців. Вони побоюються, що послаблення санкцій принесе Кремлю додаткові доходи для продовження війни проти України. Конгресмен Дон Бейкон заявив, що домовленість Трампа щодо російського дизеля грає на руку Путіну та послаблює позиції Києва. Сенаторка Сьюзен Коллінз разом із колегами від обох партій також закликала президента не послаблювати обмеження на російську нафту, доки Москва продовжує вбивати українських мирних жителів.

Невдоволення поширилося і на законодавчий рівень. Частина республіканців почала домагатися нових обмежень на закупівлю російської нафти, хоча для подолання можливого президентського вето їм знадобиться додаткова підтримка в Конгресі. Ситуація загострилася напередодні проміжних виборів 3 листопада: ціни на дизельне пальне стали болісним питанням для американських споживачів, а спроби Білого дому здешевити його завдяки російським постачанням викликали суперечки навіть усередині Республіканської партії.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік запропонував підготувати двопартійний законопроєкт, який має заблокувати закупівлі російської нафти. Ініціативу планують назвати «Законом Рональда Рейгана „Мир через силу“». Дон Бейкон заявив, що підтримає документ, оскільки вважає закупівлю російського дизеля помилкою, яка допомагає фінансувати російську військову машину. На його думку, законопроєкт про блокування імпорту російської нафти дасть конгресменам змогу продемонструвати підтримку України незалежно від позиції Білого дому.

Бейкон також розкритикував зовнішню політику Трампа, заявивши, що президент надто часто керується короткостроковою вигодою. Він припустив, що рішення щодо російського пального пов’язане з прагненням знизити ціни перед виборами, однак попередив: такий підхід може обернутися посиленням Росії. Конгресмен наголосив, що США мають підтримувати Україну, міста якої обстрілюють російські війська, а не надавати Москві додаткові фінансові ресурси.

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