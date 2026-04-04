“Нам потрібен мир”: Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести мирні переговори України та Росії у Стамбулі.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський після зустрічі з турецьким лідером, передають «Новини.Live».

За його словами, у розмові з Ердоганом йшлося про посилення підтримки України та можливість проведення нового раунду мирних переговорів для завершення війни в Україні.

«Заради миру ми спілкувалися з президентом Ердоганом. Він також на цьому боці, на стороні миру. І, звичайно, ми повинні припинити цю війну якнайшвидше», — заявив Зеленський.

Президент Туреччини запропонував проведення переговорів у Стамбулі і український лідер запевнив у готовності української сторони приїхати на таку зустріч. При цьому він додав, що готовий також до зустрічі лідерів у будь-якому форматі.

«Нам потрібен мир, нам потрібні переговори», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч наразі відкладається через зміщення фокусу уваги Сполучених Штатів на події в Ірані. Крім того, сторони поки не дійшли згоди щодо місця проведення переговорів.

Водночас голова ОП Кирило Буданов повідомив, що у Києві найближчим часом чекають на приїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які очолюватимуть делегацію для відновлення мирних переговорів з Росією.