“Нам потрібен мир”: Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Ердоганом
Український президент Володимир Зеленський заявив про готовність української делегації приїхати на переговори з Росією до Стамбула.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести мирні переговори України та Росії у Стамбулі.
Про це повідомив український президент Володимир Зеленський після зустрічі з турецьким лідером, передають «Новини.Live».
За його словами, у розмові з Ердоганом йшлося про посилення підтримки України та можливість проведення нового раунду мирних переговорів для завершення війни в Україні.
«Заради миру ми спілкувалися з президентом Ердоганом. Він також на цьому боці, на стороні миру. І, звичайно, ми повинні припинити цю війну якнайшвидше», — заявив Зеленський.
Президент Туреччини запропонував проведення переговорів у Стамбулі і український лідер запевнив у готовності української сторони приїхати на таку зустріч. При цьому він додав, що готовий також до зустрічі лідерів у будь-якому форматі.
«Нам потрібен мир, нам потрібні переговори», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч наразі відкладається через зміщення фокусу уваги Сполучених Штатів на події в Ірані. Крім того, сторони поки не дійшли згоди щодо місця проведення переговорів.
Водночас голова ОП Кирило Буданов повідомив, що у Києві найближчим часом чекають на приїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які очолюватимуть делегацію для відновлення мирних переговорів з Росією.