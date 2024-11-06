"Нам потрібен власний план": у Раді відреагували на перемогу Трампа

На думку нардепа, Україні слід припинити апелювати до цінностей, натомість показувати, "що ми маємо, і чому ми потрібні".

Під час президентства Дональда Трампа світовий лад буде заснований не на правилах, а на домовленостях. Україні негайно потрібен власний план непереможності, а не план, заснований на тому, "що хтось зробить для нас".

Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Принаймні на якийсь час світ переходить від rules based international order до deals based international order. Світовий порядок при Дональді Трампі буде заснований не на правилах, а на домовленостях", – йдеться в дописі нардепа.

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Він зазначив, що саме тому Україні слід припинити апелювати до цінностей, натомість показувати, "що ми маємо, і чому ми потрібні".

"А ми маємо одну з найкращих армій світу, ключову роль на світовому ринку продовольства, технології (в першу чергу військові), ресурси", – зауважив Гончаренко.

Водночас він акцентував, що все це потрібно розвивати і працювати 24/7

"Можна сказати остаточно – будь-який план перемоги, заснований на тому, що хтось зробить для нас, можна потужно засунути собі в… Нам потрібен власний план непереможності. І негайно", – резюмував народний обранець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах і заявив, що сподівається на продовження підтримки з боку США у боротьбі проти російського агресора.

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