"Нам потрібна антивоєнна коаліція": президент Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки

"Нам потрібна антивоєнна коаліція": президент Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки

Президент закликав створити антивоєнну коаліцію.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев’ятки з проханням про допомогу.

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Про це він написав в Тwitter

"Ми захищаємо свою свободу, свою землю. Нам потрібна ефективна міжнародна допомога. Обговорював це президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев’ятки про допомогу в обороні, санкції, тиск на агресора. Разом ми повинні сісти за стіл переговорів. Нам потрібна антивоєнна коаліція", - написав президент.