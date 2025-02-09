"Нам потрібно відшкодувати ці витрати": радник Трампа шокував заявою про допомогу Україні

За словами Волтца, американські дипломати цього тижня відвідають Європу, "обговорюючи деталі того, як покласти край цій війні".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив в опублікованому в суботу інтерв'ю, що розмовляв з російським диктаторо Володимиром Путіним. Проте у Білому домі поки не підтверджують, але й не спростовують цю інформацію.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц у коментарі для NBC News не підтвердив, що Трамп спілкувався з Путіним.

"Я не буду випереджати президента", – зазначив радник Трампа.

Як передає Guardian, Волтц сказав, що "безумовно, відбувається багато делікатних розмов" і що цього тижня високопоставлені американські дипломати відвідають Європу, "обговорюючи деталі того, як покласти край цій війні, і це означатиме залучення обох сторін до столу переговорів".

Про припинення війни, додав Волтц, йшлося під час розмов із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, очільником Китаю Сі Цзіньпіном та лідерами Близького Сходу.

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"Усі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні", – сказав Волтц і повторив коментарі Трампа про те, що той готовий ввести податки, тарифи та санкції проти Росії.

"Президент Трамп готовий винести всі ці питання на стіл цього тижня, включаючи майбутнє допомоги США Україні. Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкоземельних копалин, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу, а також купівлі наших", – додав радник Трампа.

Раніше Майк Волтц сказав, що питання гарантій безпеки України має стати відповідальністю Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном про припинення війни в Україні. Трамп вважає, що Путіну "небайдужі" вбивства на полі бою.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю інформацію.

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