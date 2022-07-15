"Нам потрібно вижити": міністр оборони пояснив, чому Україна не стане джерелом контрабанди зброї

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна не стане джерелом контрабанди отриманої від Заходу зброї. Водночас він визнав необхідність розширення систем відстеження озброєння.

Резніков зазначив, що деякі з союзників скерували до України військових представників для спостереження за потоком наданої ними зброї, та запропонував іншим наслідувати цей приклад.

Про це міністр сказав виданню Financial Times.

"Нам потрібно вижити. Ми не маємо причин вивозити контрабандою зброю з України", – запевнив очільник Міноборони.

Він також наголосив, що українці вкрай зацікавлені, аби зберегти все надане західними союзниками обладнання на суму 10 млрд дол.

Резніков також поінформував, що Україна використовує придбане 2019 року програмне забезпечення НАТО для відстеження призначення та використання зброї, наданої Заходом. Проте це ПЗ мало обмежену кількість ліцензій і навчених фахівців, яких Київ наразі намагається збільшити.

"Ми маємо швидко рухатися вперед. Ми це розуміємо", – сказав міністр.

За його словами, Україна розробляє дві інші системи стеження, які працюватимуть паралельно з програмним забезпеченням НАТО.

Резніков наголосив, що немає жодних шансів, що надані Сполученими Штатами системи важкого озброєння, такі як 155-міліметрові гаубиці або ракетні системи, будуть вкрадені. Адже в них були GPS-трекери, тож західні військові супутники теж могли стежити за великим обладнанням.

Видання зазначає, що особливе занепокоєння у західних чиновників викликають зенітні ракети Stinger та легкі безпілотники-камікадзе, враховуючи їхню портативність. Голова Міноборони сказав, що хоча вони не відстежувалися за GPS, але призначалися лише для Сил спецпризначення, тому були під суворим контролем.

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"Я обговорюю це з партнерами, я обговорюю це з іншими міністрами оборони – ви маєте побоювання? Вони кажуть "ні", – додав Резніков.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати стежать за використанням американської зброї в Україні та впевнені у діях уряду.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав чутки про продаж західної зброї на "чорному" ринку вкидами російської пропаганди.

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