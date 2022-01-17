"Нам протистоїть майже мільйонна армія": головнокомандувач ЗСУ оцінив військові потужності Росії

Залужний пояснив, що у НАТО розуміють масштаби загрози.

Україна протистоїть майже мільйонній армії Росії. А ймовірне вторгнення РФ до України - це реальність, а не ілюзія.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

За його даними, Україні загрожує російська армія, яка налічує майже мільйон військовослужбовців. Він наголосив, що агресія РФ - це не ілюзія, а реальність.

"Давайте говорити про це прямо й відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка на сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців. Сьогодні я доводив до наших партнерів по НАТО, що це - не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресорка, у якої є майже мільйонне військо", - відзначив Залужний.

Залужний додав, що у НАТО розуміють масштаби загрози.

"До речі, з цього спілкування в рамках Військового Комітету НАТО з колегами я виніс стійке враження – вони все чітко та прекрасно розуміють з військової точки зору. Взагалі, люди військові простіше дивляться на речі, що дозволяє їм робити абсолютно вірні оцінки ситуації", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо:

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох повідомив, що Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяву заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про 18 сценаріїв дій Вашингтона у разі нападу Росії на Україну, заявив, що Москва має на розгляді "свої сценарії" подальших дій, але їх менше.

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