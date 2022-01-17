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"Нам протистоїть майже мільйонна армія": головнокомандувач ЗСУ оцінив військові потужності Росії

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"Нам протистоїть майже мільйонна армія": головнокомандувач ЗСУ оцінив військові потужності Росії

Міноборони України

Залужний пояснив, що у НАТО розуміють масштаби загрози. 

Україна протистоїть майже мільйонній армії Росії. А ймовірне вторгнення РФ до України - це реальність, а не ілюзія. 

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний. 

За його даними, Україні загрожує російська армія, яка налічує майже мільйон військовослужбовців. Він наголосив, що агресія РФ - це не ілюзія, а реальність. 

"Давайте говорити про це прямо й відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка на сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців. Сьогодні я доводив до наших партнерів по НАТО, що це - не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресорка, у якої є майже мільйонне військо", - відзначив Залужний.

Залужний додав, що у НАТО розуміють масштаби загрози. 

"До речі, з цього спілкування в рамках Військового Комітету НАТО з колегами я виніс стійке враження – вони все чітко та прекрасно розуміють з військової точки зору. Взагалі, люди військові простіше дивляться на речі, що дозволяє їм робити абсолютно вірні оцінки ситуації", - пояснив головнокомандувач ЗСУ. 

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