"Нам там нічого робити": Лукашенко запевняє, що Білорусь не братиме участі у війні проти України

"Нам там нічого робити": Лукашенко запевняє, що Білорусь не братиме участі у війні проти України

За його словами, Білорусь не збирається вплутуватися в "операцію", яку Росія проводить в Україні.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України.

За його словами, у цьому немає жодної потреби.

Про це повідомляють РИА Новости.

"Ну, подумайте, що ми можемо там Росії додати? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у РФ. У них все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не кличуть", - заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, у Білорусі назвали фейком ракетний удар по їхній території.

Російські літаки 11 березня атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

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