«Нам вдалось збільшити лісовий фонд держави за рахунок приєднання 38 тис. га самосійних лісів», - голова Держлісагентства Віктор Смаль

Лісовий фонд України збільшився завдяки приєднанню понад 38 тис. га самосійних лісів. Ще 6,1 тис. га лісівники торік висадили на територіях, де раніше не було лісу.

Про це заявив голова Держлісагентства Віктор Смаль під час презентації річного звіту.

За його словами, серед пріоритетів агентства у 2024 році збереження лісів та збільшення їх площі, створення нових насаджень, цифровізація та детінізація галузі, посилення контролю за рухом деревини, формування нормативної бази, яка б відповідала міжнародним практикам, активізація міжнародної співпраці та залучення інвестицій.

Зокрема, лісівники наближаються до завершення програми Президента України «Зелена країна». Всього у 2024 році висаджено 238,3 млн шт. садивного матеріалу. Що важливо, тепер в Україні висаджуються переважно мішані, стійкі до змін клімату та пожеж ліси.

Значний прогрес досягнутий і у напрямі цифровізації. За оцінками Офісу ефективного регулювання BRDO, е-лісорубний квиток та е-сертифікат про походження деревини стали найбільшими цифровізованими дозвільними документами в Україні. 150 млн грн – сума, яку зекономив бізнес, завдяки впровадженим цифровим інструментам.

Якісно новий рівень прозорості у лісовій сфері забезпечило також впровадження фотофіксації відвантаження деревини та удосконалення системи електронного обліку деревини (ЕОД).

«Наша мета - докорінно змінити саму ідею за контролем руху деревини. Розробка версії ЕОД другої генерації дозволить поширити цю систему на деревообробників та значно покращити контроль за рухом деревини», - зазначив Віктор Смаль.

Внаслідок війни лісівники втратили доступ до величезних лісових масивів, які знаходяться на окупованих територіях, в зоні бойових дій, або прифронтових зонах. Тим не менш поставки лісопродукції на внутрішній ринок збільшуються – торік лісівниками реалізовано 12,7 млн м³ лісоматеріалів.

Чіткі, прозорі правила та рівні можливості для всіх учасників ринку деревини: продаж деревини через ліцензійні біржі, довготермінові контракти, виконання договорів на 95%.

В Держлісагентстві також зазначають, що у фокусі їх уваги залишається збір та надання допомоги ЗСУ. 215 тис.м³ лісопродукції передано військовим у 2024 році за механізмом вилучення коштами самих лісівників.