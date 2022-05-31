"Нам все одно, які плани у РФ": Зеленський прокоментував прив’язування до дат щодо захоплення сходу

"Нам все одно, які плани у РФ": Зеленський прокоментував прив’язування до дат щодо захоплення сходу

Президент України Володимир Зеленський заявив 31 травня, що державу не цікавлять плани Росії щодо захоплення сходу в прив'язцуванні до будь-яких дат. Водночас глава держави відзначив складну ситуацію у східних регіонах.

Зеленський також повідомив, що Україна не прив'язується до конкретної дати деокупації, "ми прив'язуємося до людей".

Про це президент сказав на спільній з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції в Києві.

"Про плани РФ, прив'язані до дат, до символів, ми з вами багато чули. Іноді цій державі це вдається. В Україні не вдалося, хоча вони запевняли всіх, що за три дні захоплять Київ та інші наші міста", – нагадав Зеленський.

Він додав, що, на жаль, деякі українські міста були окуповані.

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"Ми вважаємо, що тимчасово, тому що в цьому не тільки віра, а тут ви чуєте наші цілі та наші конкретні плани. Ми будемо деокуповувати всю нашу територію, яка належить нам історично і згідно з міжнародними законами", – оголосив глава держави, додавши, що це плани України, а плани Росії "нас не цікавлять".

Президент також повідомив, що на сьогодні ситуація на сході найскладніша у зв’язку з тим, що там зосередженанайбільшу кількість російської техніки і військових формувань.

"Щодо планів рф на 1 червня, 1 липня, 1 серпня чи, можливо, на 1 вересня будуть інші політичні плани – нам все одно, які плани у рф. На сході нам складно через те, що бракує (достатньої) кількості відповідної зброї", – пояснив Зеленський.

"Якщо ті чи інші наші кроки, наші операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують території, бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в пріоритеті. Тому я вважаю, що перш за все ми повинні максимально думати про наших людей, які спроможні – і вони це показали – дати відсіч усім планам рф", – розповів глава держави.

Президенти України та Словаччини зробили спільну заяву

Нагадаємо, під час зустрічі з Зеленським Чапутова заявила про підтримку вступу України до ЄС та закликала інші держави надати зброю.

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