"Нам теж є що повертати": голова Держдуми Росії пригрозив США щодо Аляски

Очільник Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Сполученим Штатам Америки варто пам'ятати про те, що Аляска була російською і держава може почати її "повертати".

Своєю чергою віцеспікер Держдуми Петро Толстой запропонував провести референдум на Алясці.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її (Росії – ред.) території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати", – заявив Володін.

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"Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається Росія. Так не шанувати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми", – додав голова російської Держдуми.

Зауважимо, що Російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам у другій половині 19 ст.

Нагадаємо, США почали зміцнювати свої позицій на півночі і провели масштабні навчання в Арктиці на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України.

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