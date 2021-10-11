"Нам з васалами справу мати безглуздо": Медведєв про переговори РФ з Україною

"Нам з васалами справу мати безглуздо": Медведєв про переговори РФ з Україною

Політик відзначився низкою істеричних провокаційних заяв на адресу України та керівництва держави.

Україна перебуває в пошуку своєї ідентичності і особливого шляху, складає свою окрему історію, а українські керівники, особливо перші особи, - люди, які не мають жодної стійкої самоідентифікації. З ними не можна вести переговори і домовлятися.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своїй статті, яку у понеділок, 11 жовтня, опублікувало російське видання "Комерсант".

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"Чинний президент цієї змученої країни - людина, що має певні етнічні корені, все життя говорив російською мовою. Більше того, працював в Росії і отримував значні кошти з російських джерел. Проте в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий "майдан", спрямований проти його особистої влади, повністю змінив політичну і моральну орієнтацію. А по суті - відмовився від своєї ідентичності", - зазначив він.

Також колишній російський президент вважає українських керівників людьми абсолютно несамостійними та зазначає, що США використовують Україну для тотального стримування РФ.

"Надії на членство в НАТО і Євросоюзі так само ефемерні з цілком очевидних причин. Сама Україна не має ніякої цінності на лінії прямого протистояння західних сил (зокрема потенційно військового) з нашою країною. Дурнів боротися за Україну немає. А нам з васалами справу мати безглуздо. Справи потрібно вести з сюзереном", - заявив Медведєв.

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Безглуздість і навіть шкідливість відносин з нинішніми керівниками України, за словами Медведєва, полягає ще й в тому, що на чолі країни стоять неосвічені і необов'язкові люди, які постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон'юнктурі.

"Підписують Мінські угоди, домовляються в "нормандському форматі", а потім - після внутрішнього бурління в Раді, на площі або ЦВ через океан - розгортають позицію зовсім в інший бік", - зазначив він.

За словами Медведєва таким партнерам в міжнародних відносинах, які змагаються в постійній брехні, немає і не може бути довіри. А значить, і переговори з ними абсолютно безглузді.

"Тоді постає одвічне і головне питання: що робити в цій ситуації? А нічого. Дочекатися появи в Україні осудного керівництва, яке націлене на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією...Ось тільки з таким керівництвом України і варто мати справу. Росія вміє чекати. Ми люди терплячі", - резюмував у своїй статті експрезидент Росії.

Нагадаємо:

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що між Україною і РФ були контакти для визначення переліку питань для обговорення між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Але спільного розуміння щодо формулювання порядку денного можливої зустрічі поки немає.

щодо формулювання порядку денного можливої зустрічі поки немає. Також у росЗМІ з'явилася інформація, про що саме хоче домовитись Путін під час зустрічі із Зеленським. В опублікованому переліку 12 питань.

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