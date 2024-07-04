"Намагалися два роки": журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Зеленським

Мовляв, потрібно надати американцям вкрай необхідну інформацію про війну в Україні.

Скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон заявив, що невдовзі може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у повідомленні у соцмережі Х (раніше Twitter).

"Здається, ми отримали інтерв’ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв’ю з Путіним у лютому", - йдеться у повідомленні.

"Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваємось, скоро", - додав журналіст.

Нагадаємо, Такер Карлсон після інтервʼю з Путіним працевлаштувався у Росії – подробиці.

Додамо, що в лютому скандальний американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Путіна. 5-хвилинний анонс їхньої розмови підняв на вуха людей в усьому світі. Але повне інтерв’ю точно пішло не за планом і навіть проросійський журналіст ледь витримав Путіна. Впродовж двох годин Карлсон був розгубленим і не міг перебити диктатора, коли той відверто брехав, плутав прізвища та розповідав про теорії змов. Деталі — в матеріалі за посиланням.

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