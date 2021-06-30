Намагається отримати перевагу: на Банковій прокоментували заяву Путіна про можливу зустріч із Зеленським

Подоляк вважає, що Путін підтвердив можливість переговорів із Зеленським.

Глава Кремля Володимир Путін, який 30 червня заявив, що не бачить сенсу в зустрічі з президентом РФ Володимиром Зеленським, все ж не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що свідчить про важливість для нього таких перемовин.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

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Він зазначив, що в публічних заявах Путін намагається отримати перевагу в тому чи іншому питанні і його вислів про "нібито сумнівність користі від зустрічі з президентом України - з цього ж розряду".

Крім того, за його словами, активність Путіна так чи інакше стосується і питання можливої ​​зустрічі із Зеленським, що явно свідчить про важливість цієї теми для нього.

"З іншого боку, коли ми оцінюємо будь-які заяви представників Росії, слід звертати увагу на формулювання ... Проте, навіть сьогодні Путін підтвердив можливість переговорів з президентом України", - наголосив Подоляк.

Також в Офісі президента вважають, що у Росії є пов'язані з Україною питання, які б Путін хотів би обговорити особисто.

"Більш того, допускаю, що має місце вкрай некоректне інформування Путіна його співрозмовниками про ситуацію в Україні. У цьому інформуванні куди більше міфів, стереотипів, пропагандистської доцільності, ніж реальних знань про те, що насправді відбувається у нас", - сказав він.

Нагадаємо, 30 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але йому треба зрозуміти, про що говорити. За словами Путіна, Зеленський "віддав Україну під зовнішнє управління" тому він не розуміє, чи є сенс з ним зустрічатися.

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