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Намагається отримати перевагу: на Банковій прокоментували заяву Путіна про можливу зустріч із Зеленським

Намагається отримати перевагу: на Банковій прокоментували заяву Путіна про можливу зустріч із Зеленським

ТСН.ua

Подоляк вважає, що Путін підтвердив можливість переговорів із Зеленським.

Глава Кремля Володимир Путін, який 30 червня заявив, що не бачить сенсу в зустрічі з президентом РФ Володимиром Зеленським, все ж не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що свідчить про важливість для нього таких перемовин.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

Він зазначив, що в публічних заявах Путін намагається отримати перевагу в тому чи іншому питанні і його вислів про "нібито сумнівність користі від зустрічі з президентом України - з цього ж розряду".

Крім того, за його словами, активність Путіна так чи інакше стосується і питання можливої ​​зустрічі із Зеленським, що явно свідчить про важливість цієї теми для нього.

"З іншого боку, коли ми оцінюємо будь-які заяви представників Росії, слід звертати увагу на формулювання ... Проте, навіть сьогодні Путін підтвердив можливість переговорів з президентом України", - наголосив Подоляк.

Також в Офісі президента вважають, що у Росії є пов'язані з Україною питання, які б Путін хотів би обговорити особисто.

"Більш того, допускаю, що має місце вкрай некоректне інформування Путіна його співрозмовниками про ситуацію в Україні. У цьому інформуванні куди більше міфів, стереотипів, пропагандистської доцільності, ніж реальних знань про те, що насправді відбувається у нас", - сказав він.

Нагадаємо, 30 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але йому треба зрозуміти, про що говорити. За словами Путіна, Зеленський "віддав Україну під зовнішнє управління" тому він не розуміє, чи є сенс з ним зустрічатися.