"Намагається викликати нову хвилю паніки": аналітики оцінили погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Метою цих заяв є стримати Захід та вплинути на подальшу допомогу Україні, вважають експерти.

Росія навряд чи застосує ядерну зброю, а президент РФ Володимир Путін намагається викликати нову хвилю паніки у західних лідерів внесенням змін до ядерної доктрини.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін, ймовірно, має намір вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання ядерною шаблею і викликати нову хвилю паніки серед західних політиків в особливо критичний момент західних політичних дискусій про здатність України застосувати надану Заходом зброю", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що Путін продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією і Заходом, щоб посилити контроль над процесом ухвалення рішень щодо надання дозволу Україні бити західною зброєю по військових об'єктах в Росії.

"ISW вже давно вважає, що російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння самостримуванню Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю", — наголошується у звіті.

Нагадаємо, Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.

Зокрема, підставою для ядерної відповіді Росії Путін назвав "критичну загрозу суверенітету РФ та звичайній зброї".

"В оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участі або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", – сказав Путін.

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