"Намагається виправдати свої катастрофічні невдачі": британська прем'єрка розкритикувала дії Путіна

Диктатор Володими Путін 21 вересня заявив про часткову мобілізацію в країні, а також підтримав заяви маріонеткових "ЛДНР" і колаборантів з Херсонщини про проведення "референдумів". Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс критикує такі дії очільника Кремля.

Про це Трасс сказала під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

Керівниця британського уряду розкритикувала дії президента-диктатора РФ Володимира Путіна. З її слів, "фюрер" робить "ще більше фальшивих заяв і брязкає зброєю, але це не спрацює"

"Сьогодні вранці ми побачили як Путін відчайдушно намагається виправдати свої катастрофічні невдачі, він подвоює свої зусилля, посилаючи ще більше резервістів на страшну долю", - наголосила Ліз Трасс.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Крім того, він заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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