"Намагаються обманути весь світ": Зеленський заявив про маніпуляції росіян

Якщо РФ буде завдавати ударів по Україні, то отримає сильну відповідь.

Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни. Але, на жаль, уже зараз, просто у день перемовин, росіяни вже почали маніпулювати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення 25 березня.

"Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня", – сказав президент.

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Він нагадав, що Москва "завжди бреше".

"І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати", – сказав Зеленський.

Він також запевнив, що Україна робитиме все, аби домовленості спрацювали і щоб не було ударів, проте росіяни мають знати й повинні усвідомлювати: якщо вони будуть завдавати ударів, то отримають сильну відповідь.

"І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать", – сказав президент.

Він вкотре нагадав, що від 11 березня на столі переговорів лежить пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню – усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. І саме Росія на це не погодилася. Саме позиція Кремля затягує цю війну.

"Тоді, коли Путін не сказав "так" безумовному припиненню вогню, нових санкцій проти Росії не було. Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій, хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні й навіть корисні. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконають умов сьогоднішніх домовленостей і спробують знову тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна: точно нові санкції, точно більше тиску", – зазначив президент.

Він повідомив, що те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. І якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви.

"Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього", – додав Зеленський.

Нагадаємо, МЗС Росії зробило цинічну заяву стосовно Запорізької АЕС.

Також Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США. Він вимагає скасування санкцій.

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