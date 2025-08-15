Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Росія, ймовірно, планує використати саміт диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці, аби змістити фокус міжнародної уваги з мирних переговорів щодо України на питання двосторонніх відносин між Москвою та Вашингтоном, прагнучи схилити американську адміністрацію до економічного зближення, якого РФ гостро потребує.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Присутність у складі російської делегації міністра фінансів Антона Силуанова та гендиректора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва свідчить про намір Кремля акцентувати саміт не на війні в Україні, а на можливих економічних домовленостях із Вашингтоном.

Обидва чиновники не брали участі у переговорах Росія-Україна у Стамбулі у травні та червні 2025 року, проте Дмитрієв був присутній на зустрічі США-РФ у лютому цього ж року.

Як зазначає ISW, Дмитрієва Кремль часто залучає для формування образу Росії як привабливого економічного партнера США та використовує його діловий досвід для просування власних інтересів. Перед самітом гендиректор РФПІ заявив, що Аляска є історичною частиною Росії, і намагається подати зустріч як доказ того, що РФ є рівною США світовою державою, що водночас суперечить ролі Дмитрієва як нібито нейтрального економічного переговорника.

Силуанов же, за задумом Кремля, має мінімізувати сприйняття негативного впливу західних санкцій на економіку РФ та переконати Захід у необхідності їх скасування, апелюючи до «неефективності» обмежень. Ймовірно, саме тому участь обох високопосадовців покликана надати саміту іміджу потенційної бізнес-зустрічі.

Інші представники влади РФ також підтверджують, що Москва розглядає саміт як майданчик для економічних переговорів зі США. Так, 14 серпня помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що, крім питання України, Трамп і Путін обговорюватимуть двосторонню співпрацю «у торговельно-економічній сфері», де, за його словами, існує «величезний» і «незадіяний» потенціал.

Того ж дня перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа повідомив, що лідери «можуть» підняти тему санкцій та інших економічних питань. А перша заступниця голови цього ж комітету Світлана Журова висловила переконання, що «Росія та США в будь-якому разі укладуть економічну угоду» за підсумками саміту.

Аналітики звернули увагу, що ці коментарі є частиною скоординованої спроби Кремля використати переговори на Алясці для отримання необхідного економічного полегшення з боку США.

«ISW і надалі вважає, що будь-яке прийняття США запропонованих Росією економічних угод без взаємних поступок з боку Москви щодо України зменшить важливий економічний важіль впливу, який Вашингтон наразі має над Росією», — йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, на зустрічі з Путіним Трамп сподівається домовитись про припинення бойових дій в Україні. Це стане кроком до подальших переговорів про мирну угоду.

Своєю чергою Ушаков заявив, що «центральною темою» саміту на Алясці буде врегулювання української «кризи». Окрім того, Путін з Трампом говоритимуть і про двосторонню співпрацю в економічній сфері та про питання глобальної безпеки.

Зауважимо, що Трамп висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч на Алясці «не завершиться добре».