Намір Росії визнати "ЛДНР": Україна вимагає від ОБСЄ терміново скликати консультації ТКГ

Українська сторона хоче отримати офіційну інформацію від делегації РФ щодо позиції та подальших кроків Москви з цього питання.

Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через можливе визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР".

Про це інформує пресслужба ТКГ.

"У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ", — йдеться в повідомленні.

Українська сторона хоче отримати офіційну інформацію від делегації РФ щодо позиції та подальших кроків Москви з цього питання.

Раніше через намір РФ визнати так звані "ЛДНР" парламентарі закликали провести засідання Радбезу ООН і запровадити санкції

Нагадаємо:

Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що позиція України залишається незмінною: визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей.

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