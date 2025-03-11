"Напад на сувернітет": в Угорщині заявили про призупинення постачання нафти з Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що постачання нафти через нафтопровід "Дружба" до країни призупинено нібито через атаку українського дрона.

Про це повідомило Ujszo.

За його словами, російський віцепрем'єр, відповідальний за енергетику, заявив, що через атаку України постачання нафти нафтопроводом "Дружба" наразі неможливе. Водночас тривають ремонтні роботи.

"Якщо робота нафтопроводу "Дружба" стане неможливою, то постачання нафти в Угорщину і Словаччину стане фізично і практично неможливим… Ми неодноразово чітко висловлювали цю позицію в Брюсселі, і Європейська комісія також дала гарантію, що нападу на енергетичну інфраструктуру в Угорщині не буде. На жаль, це вже вкотре порушення гарантій Єврокомісії", — заявив Сіярто.

Міністр закликав Україну "не атакувати" угорську енергетичну інфраструктуру та заявив, що Будапешт не несе відповідальності за війну. Він висловив надію, "що мирні зусилля президента Трампа приведуть до успіху цього тижня".

Нагадаємо, Орбан закликав до прямих переговорів між Європейським Союзом і Росією щодо припинення вогню в Україні.

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