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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2091
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2 хв

Напад на українців у Вроцлаві: Туск різко відреагував і звернувся до Навроцького

Туск після гучного нападу на українців у Польщі закликав зупинити хвилю ненависті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дональд Туск.

Дональд Туск.

Прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував на гучний напад на українців у Вроцлаві та закликав президента Кароля Навроцького вжити заходів для вирішення ситуації.

Про це очільник польського уряду заявив на відкритті засідання уряду, повідомляє RMF24.

Туск звернувся до президента Навроцького і наголосив на необхідності «оголосити війну насильству».

«Ми повинні вести рішучу війну проти насильства. Бандити, хулігани та ця патологія насильства набули сміливості та зухвалості, оскільки отримали політичний патронат», — сказав прем’єр.

Окрім того, Туск звернувся до лідера опозиційної партії Польщі «Право і справедливість» (PiS) Ярослава Качинського з проханням припинити «заклики до створення ополчень, як він робив нещодавно, бо поліція йому не підходить».

Польський прем’єр наголосив, що один із нападників на українку раніше вихвалявся у соцмережах своєю нібито участю у захисті кордону. За словами Туска, подібні заяви часто використовують люди, які прикривають націоналістичною риторикою власні радикальні погляди.

«У Польщі ми особливо чутливі до випадків насильства, коли його жертвами стають найуразливіші — жінки, діти та хворі. Я невипадково порушую цю тему на засіданні уряду, адже йдеться про повторювані акти агресії. Національні упередження та ненависть нерідко стають причиною насильства. Українці часто опиняються серед його жертв», — заявив Туск.

Днями в одному з магазинів Польщі жорстоко побили українську пару. Постраждалі дістали серйозні травми. Зокрема, дівчині медики накладали шви. Після розголосу в Мережі Генконсульство України зробило різку заяву та заявило, що в сусідній країні почастішали випадки насильства та агресії.

У Вроцлаві вже затримано двох нападників. За даними поліції, обидва раніше були засуджені за різні правопорушення. Третього ймовірного учасника побиття розшукують.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2091
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