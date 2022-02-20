Напад Путіна на Україну є нападом на демократію, і про це мають пам’ятати всі - Пелосі

Напад Путіна на Україну є нападом на демократію, і про це мають пам’ятати всі - Пелосі

У США існує двопалатна, двопартійна й багатостороння підтримка позиції на захист України.

Допомога Україні у протистоянні російській агресії посилила двопартійну єдність у США, а також сприяла об’єднанню позиції країн Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час брифінгу на Мюнхенській безпековій конференції, - пише Укрінформ.

"Що цікаво в плані України, я вважаю, що вона робить НАТО сильнішою, більш об’єднаною та відданою потребам миру і демократії", - зауважила спікер палати представників.

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За її словами, у США існує двопалатна, двопартійна й багатостороння підтримка позиції на захист України, яка також присутня у інтенсивній дипломатії США з європейськими країнами.

"Ми хочемо розвіяти всі сумніви у будь-кого включно з президентом Росії: Сполучені Штати повною мірою прихильні до об’єднаних зусиль із нашими європейськими союзниками в інтересах дипломатії",- наголосила Пелосі.

Вона додала, що напад Путіна на Україну є нападом на демократію, і про це мають пам’ятати всі, а в Росії мусять бути готовими, що дістануть адекватну й ефективну відповідь на будь-яку агресію.

Однак зараз, за словами спікера, існує шлях для врегулювання кризи дипломатичним шляхом.

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