Напад РФ на НАТО: в Естонії назвали, на що сподівається Путін

Ханно Певкур зауважив, що мета Путіна в Україні серед іншого – принизити Захід і показати, що той колективно не впорався.

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що в разі його рішення напасти на НАТО, Альянс не відреагує. Але це не так, і НАТО захищатиме кожен дюйм території союзників.

Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив у інтерв'ю виданню "Телеграф".

У відповідь на запитання про оцінку нинішньої загрози для країн Балтії з боку РФ Певкур наголосив на важливості розуміти той факт, що якщо Путін атакує байдуже яку країну – Естонію, Латвію, Румунію чи Болгарію – то він атакує НАТО.

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Як зазначив міністр, це означає, що Путін вступає у війну з НАТО.

"Його мета в Україні – не лише анексувати регіони чи захопити країну. Його мета також полягає в тому, щоб принизити Захід і показати, що той колективно не впорався. І таку саму мету він переслідує, коли замислюється про напад на якусь із країн НАТО. Він, звісно, сподівається, що Альянс не відреагує", – висловився міністр оборони Естонії.

Він висловив упевненість у тому, що НАТО відреагує.

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"НАТО захищатиме кожен дюйм чи кожен метр території союзників. Ось чому ми маємо приділити увагу цій загрозі. Ми повинні бути до цього готові. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб цього не сталося. Як кажуть: "Хочеш миру – готуйся до війни", – резюмував Певкур.

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни, декілька фінансових, економічних і військових показників Росії свідчать про те, що вона готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО. Це станеться не найближчим часом, але у коротші терміни, ніж до того припускали деякі західні аналітики.

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