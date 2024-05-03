Напад РФ на НАТО: в ГУР оцінили, за скільки днів Кремль може захопити країни Балтії

Якщо сусіди України не знайдуть способів подальшого збільшення оборонного виробництва задля допомоги Києву, то ці країни також опиняться під прицілом Кремля.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

З його слів, агресорка Росія зможе захопити країни Балтії за сім днів. Адже час реакції НАТО на застосування заходів за п’ятою статтею про колективну оборону Альянсу складає 10 днів.

Скібіцького наголошує, що хоробрість і жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил і корпусу морської піхоти Росії, яких колись лякали увесь світ, щонайменше на десять років.

2Питання в тому, чи відплатить Європа за послугу. Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни [...] залежить не тільки від нас", - заявив представник української розвідки.

Нагадаємо, новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яккола заявив, що Росія може готувати гібридні атаки на країни НАТО, використовуючи операції впливу, перешкоджання роботі GPS, роздмухуючи міграційну кризу та вплив на вибори.

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