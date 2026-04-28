Напад РФ за кілька місяців: президент Фінляндії відповів на тривожну заяву Туска

Президент Фінляндії Александер Стубб / © Associated Press

Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував прогнози щодо нападу Росії на НАТО вже найближчими місяцями. Він закликав Європу зберігати спокій та готуватися до найгірших сценаріїв, щоб запобігти реальній агресії.

Про це Стубб сказав на спільній із президентом Естонії Аларом Карісом пресконфереції у Гельсінкі, повідомляє The Guardian.

Президент Фінляндії заявив, що країна розглядає різні варіанти розвитку подій.

«Ми готуємося до різних сценаріїв, але я знову повертаюся до заклику зберігати холоднокровність, спокій і витримку», — сказав Стубб.

Він також підкреслив, що наразі не бачить підстав для того, щоб Росія наважилася перевіряти дію статті 5 НАТО на практиці.

За словами фінського лідера, гібридні виклики залишатимуться постійним фактором, однак масштабніші сценарії видаються малоймовірними.

«Гібридні випробування будуть завжди, я цього не заперечую. Але якщо подивитися на східний фланг, починаючи з північного сходу, північно-східної Скандинавії, Норвегії, Фінляндії, країн Балтії, Польщі, а потім аж до України, я не думаю, що там відбудеться таке випробування», — сказав Стубб.

На його переконання, європейським державам варто орієнтуватися на підхід, який він назвав «фінським менталітетом» — не зациклюватися на можливих загрозах, але бути готовими до найгіршого розвитку подій, щоб його не допустити.

Позицію фінського лідера підтримав і президент Естонії.

«Ці ідеї про те, хто наступний, що наступна Естонія, або країни Балтії, або Фінляндія… ці наративи з’являються і зникають, це не вперше… це тактика Російської Федерації, щоб трохи нас стривожити, але ми повинні зберігати спокій«, — сказав Каріс.

Можливий напад Росії на НАТО — що відомо

Нагадаємо, напередодні прем’єр Польщі Дональд Туск висловив сумнів щодо готовності США та НАТО оперативно захистити Європу в разі нападу Росії, який може статися вже за кілька місяців. Згадуючи вересневу провокацію з російськими дронами, він зауважив, що деякі союзники воліли ігнорувати інцидент, тому закликав ЄС перетворити паперові гарантії 5-ї статті на реальну військову силу та стати «справжнім альянсом» із повноцінною спільною обороною.

До слова, раніше в Естонії розкритикували припущення президента України Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до атаки на країни Балтії, назвавши це відтворенням російських наративів. Очільник МЗС Маргус Цахкна заявив, що розвідка не підтверджує концентрацію військ РФ біля кордонів НАТО, а сама Москва зараз не має для цього ресурсів. Голова комітету з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон зазначив, що такі заяви лише підігрують пропаганді Кремля про його «перевагу».

