Александер Стубб / © Associated Press

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Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.

В інтерв’ю німецькому виданню Bild він зазначив, що перевіряти рішучість Альянсу «не має жодного сенсу».

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«Якщо в когось є така кришталева куля — чудово. Я просто не бачу ані доказів, ані фактів, які б це підтверджували. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу — НАТО», — сказав Стуб.

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Раніше Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія застосовуватиме ядерну зброю. На його думку, стримувальним фактором для Москви може бути позиція Китаю.

Війна Росії з НАТО — останні новин про загрозу

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може напасти на члена НАТО вже за кілька місяців, а не років. Політик сумнівається у готовності США та Євросоюзу до швидкої практичної реакції, закликаючи перетворити паперові гарантії статті 5 на реальну військову силу.

Президент Фінляндії Александер Стубб, коментуючи заяву Туска, закликав Європу зберігати спокій і «фінську витримку». Він зазначив, що наразі не бачить реальних підстав для нападу РФ на НАТО чи перевірки статті 5, вважаючи масштабні сценарії агресії малоймовірними.

У європейській системі оборони є багато прогалин, які без американської присутності швидко не вирішити. Наприклад, країни Балтії не мають власної винищувальної авіації. Натовське командування попереджає, що Європі треба переходити до масового виробництва та використання недорогого обладнання — безпілотників, перехоплювачів тощо. За підрахунками ЗМІ, в липні на збиття трьох російських дронів ЗС Румунії витратили біля 1,5 млн євро.

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