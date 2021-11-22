Напад узимку є один із сценаріїв РФ: у МЗС відповіли, чи є ймовірність залучення іноземних військ

Напад узимку є один із сценаріїв РФ: у МЗС відповіли, чи є ймовірність залучення іноземних військ

Кулеба запевняє, що МЗС докладає усіх зусиль для запобігання нападу Росії.

У разі загострення ситуації можлива участь у війні на стороні України іноземних сил наразі не обговорюється. Міністерство закордонних справ докладає всіх зусиль для запобігання нападу Росії на Україну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив журналістам 22 листопада.

"Про те, щоб іноземні війська воювали на території України з нашої сторони, зараз не йдеться. Єдині іноземні війська, які ведуть бойові дії на території України, – це російські війська", – сказав Кулеба.

Голова МЗС уточнив, що можливий наступ Росії у січні-лютому є одним зі сценаріїв, який лежить на столі у російського керівництва.

"Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб йому запобігти. Але це не скасовує потреби у максимальному зміцненні нашої обороноздатності, тому що ніколи неможливо повністю передбачити дії РФ", – додав очільник українського МЗС.

Нагадаємо, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць.

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