Нападки Трампа на Зеленського: в Євросоюзі зробили заяву

В Єврокомісії наголошують, що після заяв президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не ставлять під сумнів те, що Російська Федерація є країною-агресоркою.

Про це заявила речниця Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Аніта Гіппер, повідомляє "ЄП".

"Абсолютно зрозуміло, хто у цій ситуації агресор. Це Росія розпочала війну. Це продовження того, що ми вже бачили раніше у Грузії, у Сирії, в Україні. Тож винуватець тут Росія", - наголосила Аніта Гіппер, коментуючи заяву Трампа, що Україні "не слід було починати війну".

За її словами, Євросоюз виступає за відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив, що Кремль не прагне домовлятися про мир. Крім того, поки що говорити про наближення до врегулювання за допомогою переговорів зарано.

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