Напередодні саміту НАТО Зеленський і Столтенберг провели телефонну розмову

Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про безпекову ситуацію на Донбасі та збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.

Про це у четвер, 10 червня, повідомляє пресслужба президента.

"Глава держави висловив сподівання, що під час саміту НАТО 14 червня будуть предметно розглянуті питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування", - йдеться у повідомленні.

Також президент України подякував Генеральному секретарю за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

"Він окремо наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики "відкритих дверей" Альянсу та чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для нашої країни", - повідомляє пресслужба глави держави..

Також Володимир Зеленський поінформував Єнса Столтенберга про реформи у сфері безпеки й оборони та подякував за підтримку НАТО в імплементації цих реформ.

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